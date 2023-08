Sorin Grindeanu, nemulțumit de ritmul lucrărilor de pe centura Zalăului Ministrul Transporturilor a declarat ca nu este deloc mulțumit cu avansul lucrarilor la centura Zalau și amenința cu o vizita de lucru. „Trebuie sa gasim impreuna o varianta care sa duca la marirea ritmului lucrarilor pe centura Zalaului. Nu sunt multumit, nu am cum sa fiu multumit. Trebuie sa gasim o solutie, si o vom gasi, astfel incat sa creasca acest ritm. (…) In perioada imediat urmatoare o sa vin la Zalau pentru ca e necesar sa luam decizii, si vom lua. Eu nu sunt tipul de ministru care sa vin sa rupa contracte in aplauze si dupa aceea sa te chinui intr-un an, doi sa repari ce a stricat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor anunta ca tronsonul de autostrada dintre Nusfalau si Suplacu de Barcau va fi finalizat la jumatatea lunii viitoare. Acela va fi momentul la care Romania va bifa deschiderea a 1.000 de kilometri de autostrada. ”Prea putin fata de cat avem nevoie”, a adaugat ministrul, in acest…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a venit astazi in Salaj pentru a verifica stadiul lucrarilor pe secțiunile Nadașelu – Zimbor și Zimbor – Poarta Salajului din Autostrada Transilvania. Potrivit lui Grindeanu, constructorul roman are o mobilizare foarte buna pe toți cei 42,3 km ai celor doua…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a anuntat, miercuri, ca tronsonul Suplacu de Barcau - Nusfalau din Autostrada Transilvania va fi dat in folosinta in septembrie.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a verificat stadiul lucrarilor pe secțiunile Nadașelu – Zimbor și Zimbor – Poarta Salajului din Autostrada Transilvania! Ministrul Grindeanu susține ca firma constructorului roman, adica a lui Dorinel Umbrarescu, are o mobilizare buna pe cele doua secțiuni…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a anuntat, miercuri, ca tronsonul Suplacu de Barcau- Nusfalau din Autostrada Transilvania va fi dat in folosinta in jurul datei de 15 septembrie.

- Unul dintre loturile aflate in construcție pe Autostrada Transilvania a ajuns la 90% grad de execuție, urmand a fi inaugurat pe data de 15 Septembrie 2023. Este vorba despre lotul Nușfalau – Suplacu de Barcau din Autostrada Transilvania (A3, care a ajuns la 90% grad de execuție. Potrivit celor pasionați…

- Contractul, in valoare de 80 de milioane de euro, pentru tronsonul Nușfalau - Suplacu de Barcau, parte din Autostrada Transilvania A3, a fost semnat in toamna anului 2020. Ordinul de incepere al lucrarilor a fost dat in februarie 2021, iar termenul de finalizare era februarie 2023. In ciuda mai multor…

- Cei 13,55 km din Autostrada Transilvania, sectorul dintre Nușfalau și Suplacu de Barcau sunt aproape gata. Turcii de la Nurol mai au doar cateva mici zone unde trebuie așternut stratul de uzura și facute finisajele. Asociația Pro Infrastructura a anunțat ca lucrarile de construcție au ajuns la final.…