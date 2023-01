Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a avut o intalnire cu omologul sau moldovean Andrei Spinu, iar la final a spus ca și-ar dori ca Autostrada Unirii (A8) sa fie continuata pana la Chișinau (Republica Moldova) și Odesa (Ucraina).

- Un pui de leu a fost surprins, vineri, de un grup de pescari moldoveni, plimbandu-se intr-o zona forestiera de pe malul Nistrului, aproape de Vama Palanca, Ștefan Voda. Proprietarul fost identificat de autoritațile din Republica Moldova, iar micuța felina va fi preluata de Gradina Zoologica din Chișinau,…

- Potrivit patrulelor militare de la Chișinau, exploziile s-au auzit in zona Palanca, localitate aflata la mai puțin de 60 km distanța de portul Odesa, primul punct de oprire și odihna pentru zeci de mii de refugiați din Ucraina, in mare parte din regiunile Odesa, Mikolaiv, Herson sau Donețc. Consilierul…

- In perioada 29-30 noiembrie, ofițerii de investigație ai Direcției investigații criminalitate organizata a INI, cu suportul celor de la Direcția Analiza a INI, in comun cu procurorii PCCOCS au desfașurat simultan percheziții in Moldova și Ucraina – 14 percheziții, la cinci figuranți in Cahul și Chișinau,…

- Moldelectrica a reușit sa restabileasca conectarea la lumina. Majoritatea localitaților din Republica Moldova au energie electrica. De menționat ca in urma bombardamentului Rusiei asupra infrastructurii energetice din Ucraina, practic intreg teritoriu al R. Moldova a ramas fara energie electrica, transmite…

