Stiri pe aceeasi tema

- Romania de acord cu noi sanctiuni pt Rusia-privind importul de petrol+gaze Președintele României, Klaus Iohannis / Foto. presidency.ro. România este de acord cu al saselea pachet de sanctiuni la adresa Rusiei, care priveste importurile de petrol si gaze. Anuntul a fost…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa, luni si marti, la Bruxelles, la reuniunea extraordinara a Consiliului European. Discuțiile liderilor europeni se vor concentra pe situatia de securitate si consecintele generate de razboiul din Ucraina, potrivit Administrației Prezidențiale.

- Dispozitivul militar francez in Romania se dezvolta. Un sistem de aparare sol-aer Mamba a fost instalat in apropiere de frontiera ucraineana, transmite publicația franceza Sud Ouest , preluata de Rador. Franta continua sa-si intareasca prezenta in Romania. Dupa ce 550 de soldati au fost deja trimisi…

- Potrivit surselor publicației, dupa eșecurile armatei ruse de la inceputul razboiului, Putin a luat serios posibilitatea unei reglementari pașnice, dar acum nu mai vede perspective in acest sens.Distrugerea crucișatorului „Moscova” a influențat și poziția președintelui rus: l-a infuriat, au declarat…

- Cand sunt introduse sancțiuni impotriva Federației Ruse, elaborate de un grup de experți ucraineni și internaționali, Rusia va pierde capacitatea de a finanța mașina militara, a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelenski. El a spus acest lucru intr-o adresa din 20 aprilie, care a fost publicata…

- „Niște colegi, care nu au fost in stare sa scrie trei randuri la Legea off shore, se așteptau ca Guvernul și Ministerul Energiei sa vina cu legea off shore. Am spus-o din 2019, nici ministerul și nici guvernul nu vor veni cu o lege off shore. Am avut un experiment, zic eu, nefericit in 2018. Guvernul,…

- „Niște colegi, care nu au fost in stare sa scrie trei randuri la Legea off shore, se așteptau ca Guvernul și Ministerul Energiei sa vina cu legea off shore. Am spus-o din 2019, nici ministerul și nici guvernul nu vor veni cu o lege off shore. Am avut un experiment, zic eu, nefericit in 2018. Guvernul,…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, ca este nevoie de o aparare mai puternica, o descurajare mai eficienta si o rezilienta mai mare a societatii pentru o securitate mai buna in Europa de Sud-Est dupa agresiunea rusa in Ucraina.