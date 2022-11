Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, la Drobeta Turnu Severin, ca societatea Tirrena Scavi, care are deja doua certificate negative si care realizeaza tronsonul 1 al Drumului Expres Craiova- Pitesti, ”nu a facut aproape nimic” si a avertizat ca daca lucrurile nu se vor imbunatati,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, la Drobeta-Turnu Severin, ca in ultima perioada constructorul italian Tirrena Scavi nu a mai lucrat nimic la tronsonul 1 al Drumului Expres Craiova - Pitesti.

- Invitat, joi seara, talk-show-ul „De partea binelui” moderat de jurnalistul Petre Irimuș la Televiziunea Noua, Tele 9 TV, subprefectul județului Timiș, Sorin Ionescu, a facut o radiografie a stadiului investițiilor in infrastructura demarate și in curs de realizare in județul Timiș și in vestul țarii.…

- „A fost desemnat castigatorul pentru elaborarea Studiilor de Fezabilitate necesare constructiei sectiunii Baia Mare-Bistrita a Autostrazii Nordului (Baia Mare-Suceava)! Asocierea de firme romanesti desemnata castigatoare trebuie sa finalizeze Studiile de fezabilitate in 14 luni de la data semnarii.…

- ”Primii 2 km de asfalt au fost asternuti astazi pe Lotul 2 al A0 Nord. Constructorul roman avanseaza rapid si a ajuns deja la un stadiu fizic al lucrarilor de 8%, in conditiile in care activitatea in santier a inceput acum doua luni”, a anuntat, miercuri, Sorin Grindeanu. Ministrul Transporturilor…

- Contractul semnat joi este cel de-al patrulea din acest an semnat intre Ministerul Transporturilor si Aeroportul International din Timisoara. ”Este cel de/al patrulea contract pentru finantarea acestui aeroport semnat in 2022, astfel incat Aeroportul International din Timisoara sa poata oferi conditii…

- „Nu merg nici cu iahtul. Asta nu inseamna ca nefolosind metroul, pentru ca nici nu am in zona in care locuiesc in Bucuresti acest mijloc de transport in comun, ca nu stiu problemele. Anul 2021 a fost un an de «exceptie» pentru metrou, pentru ca am vazut rangi la metrou. A insemnat primul an, de cand…

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunta ca toate cele 4 loturi ale tronsonului de cale ferata Caransebes - Timisoara – Arad (162,19 km) au constructori desemnati, conform news.ro.