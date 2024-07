Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD vin cu ironii la adresa partenerilor de guvernare de la PNL. Deși par siguri ca nu se va rupe Coaliția, dupa atacurile și neințelegerile pe data alegerilor, social-democrații recunosc ca increderea dintre PSD și PNL atarna de un fir de ața. Acum, cand negocierile par sa duca prezidențialele…

- Fostul premier Victor Ponta crede ca, in lumina alegerilor prezidențiale din toamna, social-democrații vor avea o problema din cauza faptului ca marile orașe aparțin formațiunilor de dreapta. El i-a recomandat liderului PSD Marcel Ciolacu sa ramana premier și sa nu candideze la prezidențiale. „Marcel…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a anuntat, miercuri, investitii de 1,5 miliarde de euro in Portul Constanta si in infrastructura feroviara din apropierea acestui obiectiv, dupa ce a participat, alaturi de premierul Marcel Ciolacu, la inaugurarea unei

- „Astazi suntem la guvernare, avem prim-ministru, avem o guvernare buna, si eu cred ca Marcel Ciolacu va fi unul dintre cei mai buni prim- ministri care i-a avut Romania. Sunt multe lucruri care s-au facut in perioada scurta, multe lucruri care nu se stiu si sigur ca noi ne dorim cu totii - cel putin…

- „Astazi suntem la guvernare, avem prim-ministru, avem o guvernare buna, si eu cred ca Marcel Ciolacu va fi unul dintre cei mai buni prim- ministri care i-a avut Romania. Sunt multe lucruri care s-au facut in perioada scurta, multe lucruri care nu se stiu si sigur ca noi ne dorim cu totii - cel putin…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri ca Guvernul este interesat in acest moment sa scoata Tarom din "zona nefericita" in care se afla din punct de vedere economic si cauta investitori pentru acest lucru. Premierul Ciolacu, vizita importanta in Qatar: Avem in vedere atragerea…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost invitat recent la o emisiune de televiziune unde a vorbit despre alegerile prezidențiale de anul acesta, dar și despre candidați. Sorin Grindeanu a spus-o clar! Ministrul nu crede intr-un candidat comun PSD – PNL pentru alegerile prezidențiale și spune…

- Premierul a mers pe șantier. Marcel Ciolacu a spus, astazi, ca „in sfarșit, vorbim de Autostrada Moldovei” și i-a felicitat pe constructori. „Am venit cu domnul ministru(Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu) sa vedem si lucrarile la Autostrada Moldovei. Nu putem vedea tabloul inchis decat facem…