Nicolae Ciuca este cel care va decide daca acciza la combustibil scade cu 50% sau prețurile care au explodat vor continua urcușul inceput in ultimele luni. Marcel Ciolacu este de parere ca reducerea accizei va scadea cu cel puțin 1 leu prețul la carburanți.

Vicepremierul Kelemen Hunor (UDMR) afirma ca este nevoie de "o analiza foarte serioasa" si de discutii cu firmele distribuitoare inainte de o eventuala reducere a accizei pentru carburanti, dupa ce ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a anunțat ca in coaliție s-a adoptat propunerea privind scaderea…

Surse guvernamentale au declarat pentru Digi24.ro ca reducerea accizei la carburant nu se va mai aplica, la distanța de numai o zi dupa anunțul facut de ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, care scria pe Facebook ca masura a fost convenita in Coaliție.

Președintele PNL, Florin Cițu, a declarat miercuri, la 24 de ore dupa ce ministrul Finanțelor a anunțat injumatațirea accizei la carburant, ca masura contravine normelor europene.

Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu (PSD), a confirmat marți, pe Facebook, dupa ședința coaliției de guvernare, ca s-a decis scaderea accizei la carburanți.

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit TV, ca sanctiunile Uniunii Europene la adresa Federatiei Ruse sunt pregatite si in cazul in care va interveni militar impotriva Ucrainei, acestea vor fi activate neintarziat, si vor fi cuprinzatoare…

Președintele PNL Florin Cițu a declarat luni, daca ia in calcul reducerea accizei la carburant, in condițiile in care prețul la pompa a depașit 7 lei, ca Guvernul are toate cifrele și știe care este execuția bugetara pentru a veni cu o astfel de decizie.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța faptul ca, incepand de joi, in București-Ilfov, se va putea circula cu bilet sau abonament unic pe toate mijloacele de transport: tren, metrou, autobuz, tramvai sau troileibuz.