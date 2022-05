Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirma ca la Metrorex exista „un cumul de probleme”, el aratandu-se sceptic cu privire la posibilitatea companiei de a implementa proiectele prevazute in Planul National de Redresare si Rezilienta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ludovic Orban, in perioada in care era președinte al PNL și al Camerei Deputaților, discuta cu liderul sindical Radoi despre o intervenție la ministrul Transporturilor, reiese din stenogramele unor convorbiri telefonice. Stenogramele apar in dosarul intocmit de DNA impotriva lui Ion Radoi. Una dintre…

- Sindicalistii de metrou condusi de Ion Radoi au planuit, printre alte strategii, asasinarea deputatului USR de Timis Catalin Drula, la acea vreme ministru al Transporturilor, se arata in rechizitoriul procurorilor obtinut de News.ro. In acest sens ar fi apelat la niste racheti ucrainieni, un sindicalist…

- Sindicalistii de la metrou condusi de Ion Radoi au discutat anul trecut, pe un grup de WhatsApp, mai multe strategii, in contextul disputei dintre liderul sindical si Catalin Drula, ministru al Transporturilor, pe langa varianta declansarii unor proteste care sa para spontane, unul dintre ei invocand…

- ”Radoi, s-a terminat! DNA l-a trimis in judecata pe liderul de sindicat de la Metrorex, Ion Radoi, sub acuzatiile de folosire a influentei pentru obtinerea de foloase necuvenite si santaj, asa cum a reclamat si Catalin Drula, fostul ministru al Transporturilor”, a transmis USR.De altfel, intr-o intervenție…

- Metrorex a semnat marti contractul pentru proiectarea si executia lucrarilor de structura pentru primul lot (1 Mai -Tokyo), care va avea o lungime de 6,6 km si va cuprinde 6 noi statii, a anuntat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.