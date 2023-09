Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, au mers pe șantierul A7 pentru a vedea cum decurg lucrarile la mult așteptata Autostrada a Moldovei. Marcel Ciolacu spune ca e mulțumit de ritmul de lucru. Sorin Grindeanu insa dezvaluie ca unele proiecte nu sunt conforme cu realitatea…

- Ministrul Transporturilor a declarat ca, pana la finalul anului 2024, Romania va avea cel puțin 250 de kilometri de autostrada și drumuri expres date in folosința. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a afirmat ca, pana la finalul anului 2024, vor fi dati in folosinta 250 de kilometri de autostrada…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, susține ca pana la finalul anului 2024 vor fi dați in folosința 250 de kilometri de autostrada. Grindeanu a explicat ca se vor face legaturile, iar in 2024 vom circula de la Craiova la Constanța doar pe autostrada.”Pe ceea ce am lucrat in 2022, acele sume…

- Segmentul Chetani-Campia Turzii al Autostrazii Transilvania ar putea fi terminat pana la sfarșitul anului, daca vremea ține cu constructorii, a anunțat Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. ”Termenele pe care le-am auzit de la constructor, am vazut toata lucrarea, de la un capat la altul,…

- Podul construit peste Dunare la Braila, al treilea pod suspendat ca dimensiune din Europa, va fi dat in circulatie pe 6 iulie, a anuntat, vineri, Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu. Initial se anuntase ca data de deschidere 27 iunie. „Am hotarat impreuna cu colegii, si cu…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a vorbit la „Interviurile Digi24.ro” despre lucrarile la drumurile expres și autostrazile aflate in lucru. El a afirmat ca, pana la finalul anului 2024 se vor da in circulație cate 100 de kilometri pe an. De altfel, el a mers mai departe și a spus ca „la anul…

- Sorin Grindeanu a vorbit miercuri la „Interviurile Digi24.ro” despre situația lucrarilor la drumurile expres și autostrazile aflate in lucru. Ministrul Transporturilor spune ca pana la finalul anului 2024 vor fi dați in circulație cate 100 de kilometri pe an, ba chiar „la anul se poate ajunge la 150”…