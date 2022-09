Sorin Grindeanu a declarat, marti seara, la Antena 3, ca principala preocupare a Guvernului, in criza Blue Air, a fost de a aduce acasa romanii aflati in strainatate care ar fi trebuit sa se intoarca cu aeronave ale acestei companii. ”Pe noi ne-a preocupat, dupa aceasta hotarate a Blue Air de a bloca toate zborurile pana luni, (…) in primul rand, sa gasim solutii. S-au comunicat hotararile luate in sedinta din aceasta seara. Va fi o hotarare a CNSU, pe care o vom adopta in aceasta seara, iar maine in sedinta de Guvern vom aproba o hotarare prin care vom aloca 5 milioane de lei catre Ministerul…