Sorin Grindeanu este noul vicepremier din partea PSD

- A fost ales vicepremierul din partea PSD.Astfel, desi functia era dorita si de Gabriela Firea, cel care ar prelua functia este fostul premier Sorin Grindeanu, informeaza Antena 3.Votul a fost dat in unanimitate in sedinta PSD. Sorin Grindeanu a fost propunerea lui Marcel Ciolacu pentru functia de vicepremier.…

- Sorin Grindeanu va fi vicepremierul PSD in guvernul condus de Nicolae Ciuca. Decizia a fost luata la ședința Consiliului Politic Național. PSD a decis sa il susțina pe fostul premier Sorin Grindeanu pentru a ocupa funcția de vicepremier in guvernul Nicolae Ciuca, cabinet in care liderul social-democrat…

- Conducerea PSD intenționeaza sa renunțe la susținerea senatorului Marius Humelnicu pentru funcția de ministru al Economiei, au declarat surse din partid pentru HotNews.ro. Într-o ședința informala, în biroul lui Marcel Ciolacu de la Parlament, liderii PSD au decis sa faca o alta propunere…

- Tensiuni intre liderii PSD, care nu reușesc sa se ințeleaga in privința funcției de vicepremier, care revine partidului in guvernul condus de Nicolae Ciuca. Doua nume au fost vehiculate pana acum: Sorin Grindeanu și Gabriela Firea, fiecare cu susținatorii sai.

- Pentru functia de sef al Camerei Deputatilor au candidat presedintele PSD - Marcel Ciolacu si deputatul USR - Cristina Pruna. Presedintele Camerei Deputatilor a fost ales cu votul majoritatii deputatilor prezenti la sedinta de plen. Votul a fost secret, cu buletine de vot. Dupa ce a preluat prezidiul,…

- Sunt tensiuni in PSD: Marcel Ciolacu si Paul Stanescu nu reusesc sa se inteleaga cine va fi vicepremier din partea social-democratilor. Sunt doua variante: Sorin Grindeanu sau Gabriela Firea. Social-democratii au vrut ca numele noului vicepremier sa fie clar inca din aceasta dimineata si au fost discutii…

- Presedintele Camerei Deputatilor urmeaza sa fie ales marti, in sedinta de plen a forului. Marcel Ciolacu, liderul PSD, și-a anuntat candidatura pentru aceasta functie. Votul pentru alegerea președintelui Camerei va fi secret cu buletine, potrivit ordinii de zi. Pe ordinea de zi a plenului, care incepe…

- Social-democrații au vrut ca numele noului vicepremier sa fie clar inca din aceasta dimineața și au fost discuții pe aceasta tema. Astfel, in vreme ce liderul Partidului, Marcel Ciolacu, il susține pe Sorin Grindeanu, secretarul general al partidului, Paul Stanescu, o vrea pe Gabriela Firea in aceasta…