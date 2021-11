Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu (PSD) este noul șef interimar al Camerei Deputaților pentru doua saptamani, potrivit votului de marți din Biroul Permanent. El a luat 7 voturi, potrivit G4media. Au existat doua propuneri – Sorin Grindeanu și Cristina Pruna. Reprezentanții PNL nu au votat in Biroul Permanent.

- Biroul Permanent al Camerei Deputaților a decis, luni dupa-amiaza, cu voturile PNL, UDMR dar și USR ca funcția de șef al Camerei Deputaților sa fie ocupata, interimar, de liberalul Florin Roman. In decursul a doua saptamani, cat dureaza interimatul, daca nu vor fi organizate alegeri pentru un președinte…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Cseke Attila, susține vaccinarea obligatorie a medicilor. El a anunțat, marti, ca mai multi parlamentari vor depune o initiativa legislativa, care are la baza proiectul Ministrului Sanatatii, referitor la vaccinarea sau testarea periodica a personalului medical. ”Avand…

- „In cazul in care demisia anuntata de presedintele Camerei Deputatilor produce efecte incepand de maine, ne aflam in situatia din 2017 cand domnul Zgonea si-a inaintat demisia si practic, a fost stabilit un presedinte interimar al Camerei, din partea grupului parlamentar care l-a sustinut, in speta…

- Vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, joi, ca PSD este singurul partid care are numarul suficient de parlamentari pentru a initia o motiune de cenzura. ”Cine vrea ca acest Guvern sa pice, va semna motinea PSD, restul sunt povesti”, a afirmat Grindeanu. Asta dupa ce USR PLUS a decis sa depuna…

- Ministru interimar al justiției va fi ministrul afacerilor interne Lucian Bode, susțin surse guvernamentale citate de Antena 3. Premierul Florin Cițu a anunțat miercuri seara ca a trimis președintelui Klaus Iohannis cererea de revocare a ministrului justiției, Stelian Ion. „Am luat o decizie. Necesara.…

- Florin Roman l-a invins pe Laurentiu Leoreanu in competitia interna a PNL pentru functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor in noua sesiune parlamentara, iar la Senat Alina Gorghiu și Nicolae Neagu, candidații propuși de tabara Cițu, au fost votați vicepreședinți. 45 de voturi a strans Florin…

