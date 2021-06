Stiri pe aceeasi tema

- ”Raportul MCV publicat astazi este unul pozitiv pentru Romania. Comisia Europeana apreciaza faptul ca in 2021 s-au inregistrat progrese in ceea ce priveste toate recomandarile ramase din cadrul MCV. Marea batalie pentru o justitie independenta este, de fapt, batalia pentru normalitatea unei societati…

- Comisia Europeana anunța marți intr-un comunicat de presa ca ”va continua sa monitorizeze indeaproape evoluția situației (din sectorul justiției – n.red.) prin intermediul MCV pana la indeplinirea obiectivelor de referința”. Comisia spune ca așteapta ca autoritațile romane sa transpuna angajamentele…

- Premierul Florin Citu afirma ca, in cursul zilei de joi, a discutat in detaliu cu vicepresedintele Comisiei Europene, Vera Jourova, despre Mecanismul privind Statul de Drept si Raportul pentru Romania, iar CE sustine eliminarea MCV la finalul acestui an. "Vesti bune pentru Romania! Comisia…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, a salutat miercuri anuntul vicepresedintelui Comisiei Europene, Vera Jourova, conform caruia Romania ar putea scapa de Mecanismul de Cooperare si Verificare chiar anul acesta. "Aceasta veste reprezinta o recunoastere a efortului si a angajamentului…

- Romania ar putea scapa de Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) daca totul merge bine, a anunțat vicepreședintele Comisiei Europene, Vera Jourova. Vicepreședintele Vera Jourova a spus ca Romania ar putea scapa anul acesta de MCV. „Daca totul merge bine anul acesta (…). Mecanismul ar putea fi incheiat,…

- Romania ar putea scapa de Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) daca totul merge bine, a anunțat vicepreședintele Comisiei Europene, Vera Jourova. Președintele PNL, Ludovic Orban, a transmis ca vestea...

- Romania ar putea scapa de Mecanismul de Cooperare și Verificare (MCV) daca totul merge bine, a anunțat vicepreședintele Comisiei Europene, Vera Jourova. Președintele PNL, Ludovic Orban, a transmis ca vestea primita reprezinta o recunoaștere a efortului Guvernului. Vicepreședintele Vera Jourova…

- Vicepreședinta CE Vera Jurova: Anul acesta, Romania ar putea scapa de MCV Vera Jourová. Foto: tvnewsroom.consilium.europa.eu. Vicepreședinta Comisiei Europene Vera Jurova pentru valori europene și transparența a declarat în exclusivitate pentru postul public de radio ca România…