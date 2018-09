Sorin Grindeanu: E evident că trebuie să se schimbe ceva Fostul premier Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, ca in PSD "trebuie sa se schimbe ceva" din moment ce tot mai multi lideri importanti ai formatiunii spun ca lucrurile nu merg in directia buna. "Am fost peste 20 de ani membru al PSD si sigur ca ma preocupa ce se intampla in acest partid. Atunci cand tot mai multi lideri importanti ai formatiunii spun ca lucrurile nu merg in directia buna, e evident ca trebuie sa se schimbe ceva. A tr (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

