”Am avut astazi o noua sedinta de analiza a proiectelor CNAIR. Conducerea si echipa tehnica mi-au prezentat evolutia proiectelor de infrastructura rutiera. Timp de 4 ore am analizat in detaliu fiecare proiect in parte”, a scris, joi seara, pe Facebook, Sorin Grindeanu. Potrivit ministrului, ”majoritatea proiectelor evolueaza bine”. ”Sunt si proiecte care trebuie accelerate! Nu ne ferim sa aplicam penalitati, dar trebuie gasite si alte solutii, care sa accelereze proiectele”, a mai transmis ministru. Grindeanu anunta ca vineri va fi analizat in CTE CNAIR proiectul tehnic pentru Autostrada…