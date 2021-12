Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a reacționat in urma grevei spontane a angajaților CFR, care a provocat haos in traficul feroviar. Social-democratul spune ca a discutat cu directorii generali și economici de la CFR, precizand ca este evident ca sunt companii aflate in dificultate. „Este…

- Ministrul Transporturilor, vicepremierul Sorin Grindeanu, a facut o vizita la Braila și la Galați la sfarșitul saptamanii trecute, pentru a purta discuții despre infrastructura rutiera a celor doua județe. La conferința de presa de la Braila acesta a vorbit și despre drumurile expres Braila-Buzau și…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, sambata, dupa o vizita pe santierul podului suspendat peste Dunare de la Braila, ca acesta trebuie sa fie dat in circulatie pana la sfarsitul anului viitor, asa cum prevede contractul, conform news.ro. "Am fost astazi pe santierul Podului…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca este in analiza alocarea sumei de 90 milioane de euro Tarom, din partea Comisiei Europene, bani care ar ajuta foarte multe aceasta companie. Grindeanu a adaugat ca se fac eforturi ca Tarom sa ramana o companie "a romanilor".