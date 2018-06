Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comuncații (ANCOM), Sorin Grindeanu, a scris și el pe pagina sa de Facebook, astazi, o reacție virulenta la faptul ca primarul Timișoarei Nicolae Robu este cercetat de procurorii anticorupție intr-un dosar legat de anveloparea unor blocuri…

- Șeful Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comuncații (ANCOM), Sorin Grindeanu, a scris și el pe pagina sa de Facebook, astazi, o reacție virulenta la faptul ca primarul Timișoarei Nicolae Robu este cercetat de procurorii anticorupție intr-un dosar legat de anveloparea unor blocuri…

- Telekom Mobile a fost amendata cu peste 1.000.000 de lei, pentru incidentul de securitate din martie 2018, potrivit unui comunicat al Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM). Va reamintim ca in data de 5 martie 2018, rețeaua Telekom Romania a cazut parțial ,…

- Circulatia rutiera se restrictioneaza pe DN 76, in apropierea localitatii Branisca (Hunedoara) si pe o bretea de acces pe autostrada, incepand de miercuri, 23 mai, pana duminica, 1 iulie 2018, in vederea executiei lucrarilor de amenajare a pasajelor supraterane ale lotului 4 al autostrazii Lugoj - Deva,…

- Un politist din Dolj a fost dat in consemn la frontiera dupa ce a fugit de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dolj, el fiind chemat pentru a fi audiat intr-un dosar in care este cercetat pentru ca ar fi agresat un barbat. Conform anchetatorilor, Dorin Petcu, politist in cadrul Inspectoratului de Politie…

- Problemele tehnice reclamate la inceputul acestei saptamani de Liviu Dragnea, presedinte al Camerei Deputatilor si al PSD, la plata taxei de pod de la Fetesti prin SMS, prin intermediul retelei Vodafone Romania, au fost generate fie de sistemele Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), fie de…

- Noul Regulament General privind Protectia Datelor (GDPR), ce va intra in vigoare din 25 mai, implica riscuri foarte mari, pentru ca regimul sanctionatoriu este descurajant pentru oricine ar incerca sa eludeze aceste prevederi legale, a declarat, miercuri, vicepresedintele Autoritatii Nationale pentru…

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) organizeaza, in perioada 16 aprilie - 18 mai, prin direcțiile sale regionale din București, Cluj, Iași și Timiș, sesiuni de examinare in vederea obținerii certificatelor de radioamator și certificatelor de operator radio…