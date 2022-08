Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a facut un scurt bilant al saptamanii care se incheie, mentionand primele lucrari la A7, autostrada care va lega Muntenia de Moldova, dar si continuarea modernizarii cailor ferate sau monitorizarea santierelor. Sorin Grindeanu a scris, sambata, pe pagina sa…

- „Incep activitatile pe primul lot al autostrazii care va asigura legatura dintre Muntenia si Moldova! CNAIR a predat astazi constructorului, prin proces verbal, amplasamentul lotului 2 al Autostrazii Poiesti-Buzau (Mizil-Pietroasele). Echipele de topometristi au inceput deja sa identifice limitele traseului…

- „Din 22 august incepe constructia pe Lotul 1 al autostrazii Ploiesti – Buzau! CNAIR a dat astazi Ordinul de incepere a lucrarilor pe lotul Dumbrava – Mizil, cu o lungime de 21 de km”, a scris Sorin Grindeanu, marti pe Facebook. El a mai spus ca asocierea de constructori romani si italieni are la…

- “Inca 17,5 km din Autostrada de Centura a municipiului Bucuresti (49,57 km) au constructor desemnat! Dupa reevaluarea ofertelor pentru contractul pentru proiectarea si executia Lotului 1 al A0 Nord, a fost declarata definitiv castigatoare o asociere de constructori romano-italiana”, a aratat Grindeanu,…

- Compania de Drumuri va emite Ordinul pentru Inceperea Lucrarilor (OIL) pentru primele doua loturi ale Autostrazii Ploiești-Buzau in august, a anunțat Catalin Urtoi, consilierul ministrului transporturilor, Sorin Grindeanu. Vor fi primele șantiere pe... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Catalin Urtoi, consilier al ministrului Transporturilor, sustine ca firma care realizeaza proiectarea si studiul de fezabilitate pentru autostrada A13 Bacau-Brasov solicita rezilierea contractului, fiind depusa o cerere in acest sens la CNAIR. "Astazi a fost o noua sedinta de progres la CNAIR. Din pacate,…

- Primele grinzi ale sectiunii centrale a pasajului principal al Autostrazii de Centura A0 a Capitalei peste A2 au fost montate in noaptea de luni spre marti, a anuntat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

- Primele grinzi ale secțiunii centrale a pasajului principal al Autostrazii de Centura A0 a Capitalei peste A2 au fost montate in noaptea de luni spre marți, a anunțat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. Lucrarile sunt programate sa dureze 4 nopți consecutiv, in perioada 16-20 mai, timp in care…