Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a clarificat miercuri ca propunerea de a restricționa calatoria cu trenul pentru persoanele bolnave nu este o inițiativa proprie a CFR sau a Ministerului Transporturilor, ci o reglementare europeana considerata rezonabila. Sorin Grindeanu, despre decizia Guvernului Aceasta declarație a venit in contextul unei dezbateri publice legate de modificarile propuse la Regulamentul