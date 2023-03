Stiri pe aceeasi tema

- Fost ministru USR al Justiției, Stelian Ion a declarat marți, 30 martie, la B1TV, ca „in spatele” pragului de 250.000 de lei s-a aflat actualul ministru PNL al Justiției, Catalin Predoiu.Deputatul USR a precizat ca ministrul Predoiu a participat la discuțiile din coaliție purtate pe 26 martie la Vila…

- „Sunt doua idei principale. Prima, faptul ca Senatul nu avea cum sa evite decizia Curții Constituționale. Pentru ca acolo nu mai vorbeam doar despre un proiect in dezbatere publica, cum era in faza ministeriala, acolo vorbeam despre un proiect care trebuia adoptat, un proiect pe care trebuia dat un…

- Ministrul Justiției, Catalin Predoiu, explica o realitate cunoscuta și acceptata deja de toți specialiștii in drept și de toata clasa politica: nu exista posibilitatea omiterii unui prag valoric al prejudiciului in cazul infracțiunii de abuz in serviciu. Explicațiile ministrului vin dupa ce Senatul…

- Prim-vicepresedintele PNL Rares Bogdan a transmis joi, 30 martie, ca „reinventarea” OUG 13 cu concursul liberalilor este o „mizerie fara seaman” și a criticat propunerea Ministerului Justiției, de a impune un prag de 9.000 lei in loc de 250.000 de lei pentru dezincriminarea abuzului in serviciu. „Ieri…

- Presedintele Klaus Iohannis facea apel la societatea civila in urma cu aproape 5 ani, cand transmitea ca „trebuie mare grija, societatea civila sa fie alertata, cand apar Ordonanțe care nu ar trebui sa existe cum a fost OUG 13, acea ordonanța nefericita”. Apelul presedintelui venea la aproape un an…

- Actuali sau foști lideri liberali critica pragul de 250.000 de lei, votat astazi pentru abuzul in serviciu. Deputatul liberal Raluca Turcan susține ca este o greseala care trebuie corectata la Camera Deputatilor, in vreme ce fostul președinte Teodor Stolojan susține o poziție similara. UPDATE: Și liderul…

- Daca un functionar public sau demnitar produce un prejudiciu de sub 250.000 de lei prin abuz in serviciu, fapta lui nu mai este penala. Aceasta “invitatie la furt” a fost votata, azi, in Senat, la propunerea coalitiei PSD-PNL-UDMR. In celebra Ordonanta 13, care a scos romanii in strada, Liviu Dragnea…