Stiri pe aceeasi tema

- Cautarea presupusului avion prabușit in Bacau a fost abandonata pana la primirea de noi date. Semnalul sistemului de alertare nu s-a repetat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, luni seara, ca spera ca pilotul aparatului de zbor prabusit in judetul Bacau sa fie gasit in viata, cat mai repede posibil si a subliniat ca nu sunt coordonate fixe in ceea ce priveste locul prabusirii. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un avion s-a prabușit in aceasta dupa-amiaza, in județul Bacau. Aeronava ar fi cazut in zona impadurita cuprinsa intre comunele Buhoci și Ungureni. In acest moment, mai multe echipaje de intervenție cauta locul prabușirii. Romatsa a alertat 112,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un avion s-a prabușit in aceasta dupa-amiaza, in județul Bacau. Aeronava ar fi cazut in zona impadurita cuprinsa intre comunele Buhoci și Ungureni. In acest moment, mai multe echipaje de intervenție cauta locul prabușirii. Romatsa a alertat 112,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un avion s-a prabușit, luni, langa Bacau, anunța Antena 3. Momentan nu se știe daca este un avion militar sau un avion civil. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Pilotul avionului romanesc MiG-21 LanceR prabusit miercuri, in judetul Constanța, si-a pierdut viata Pilotul avionului romanesc MiG-21 LanceR prabusit miercuri, in judetul Constanța, si-a pierdut viata Capitanul Costinel Iosif Nița, pilotul avionului MiG-21 LanceR prabusit miercuri, in judetul Constanța,…

- Baiatul de 2 ani din Urecheni, județul Neamț, care a ajuns marți, 2 februarie, in coma la Spitalul de Copii „Sf. Maria” din Iași, s-a stins din viața. Acesta era in moarte cerebrala de vineri, 4 februarie, iar mama de 20 de ani și iubitul ei de 17 ani, acuzați ca l-au batut cu brutalitate, sunt in continuare…

- Cum decide o mama, care naște gemene, ca pe una dintre fiice o pastreaza și pe cealalta o abandoneaza in maternitate? Cum pleaca liniștita din spital numai cu un suflet dintre cele doua, langa ea? Cum alege sa pastreze numai una dintre fiicele gemene? Pe ce criterii, pe ce considerente? Cum traiește…