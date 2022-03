Sorin Grindeanu, despre noua lege a achiziţiilor publice: Miercuri sper să între în şedinţa de Guvern Grindeanu a precizat ca birocratia va fi mult redusa si ca, odata ce va fi reziliat un contract cu un prestator neserios, in cel mult patru luni va putea fi angajat un altul care sa duca proiectul pana la capat. „Schimbarea legii achizitiilor publice e in dezbatere publica pe siteul ministerului. Statul roman, in domeniul transporturilor si infrastructurii de transport are nevoie de o reasezare a cadrului legislativ, astfel incat implementarea proiectelor sa fie mult mai rapida. Vedem cu totii ritmul in care se desfasoara proiectele. Nu a fost niciodata o problema de finantare, a fost intotdeuna… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

