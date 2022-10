Stiri pe aceeasi tema

- ”Primii 2 km de asfalt au fost asternuti astazi pe Lotul 2 al A0 Nord. Constructorul roman avanseaza rapid si a ajuns deja la un stadiu fizic al lucrarilor de 8%, in conditiile in care activitatea in santier a inceput acum doua luni”, a anuntat, miercuri, Sorin Grindeanu. Ministrul Transporturilor…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu (PSD), a declarat, joi, la Timisoara, ca nu este de acord cu decizia colegilor sai senatori de a majora indemnizatiile parlamentarilor si primarilor si si-a exprimat speranta ca a fost "o greseala". Grindeanu a precizat ca, in perioada urmatoare, Camera Deputatilor…

- „Eu imi doresc sa descentralizez toate lucrurile care au fost tinute in acesti ani in mana, indiferent de guvernele care au fost in toti acesti 30 de ani, sa se tina la Bucuresti in mana tot. Nu. Aceste lucruri trebuie sa fie descentralizate catre administratiile locale. Eu provin din administratia…

- Reprezentantii Tarom afirma ca, in contextul suspendarii zborurilor companiei Blue Air, vor face ”toate eforturile necesare pentru a veni in intampinarea nevoilor cetatenilor romani afectati, care se afla momentan blocati pe diverse aeroporturi din strainatate”. ”In contextul actual legat de suspendarea…

- ”In contextul actual legat de suspendarea zborurilor Companiei Blue Air, Tarom precizeaza ca, desi se afla intr-o perioada cu un program de zbor foarte aglomerat si un factor de incarcare care utilizeaza la maximum capacitatea de transport a aeronavelor, va depune toate eforturile necesare pentru a…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, la Timisoara, ca neachizitionarea, mai bine de 20 de ani, a unor garnituri noi de trenuri pentru calatori isi arata rezultatele prin situatiile neplacute pe care pasagerii sunt obligati sa le suporte si le-a transmis responsabililor…

- Sorin Grindeanu il ataca pe Catalin Drula, proaspatul președinte al USR. Ministrul Transporturilor spune ca a crezut ca Drula a vrut sa faca ceva „și pentru infrastructura din Romania atunci cand a venit sa iși negocieze șefia Comisiei de transporturi din Camera Deputaților”, dar „constat insa ca il…