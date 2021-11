Stiri pe aceeasi tema

- Aeronava TAROM care aduce romanii aflați in Africa de Sud va ajunge cu o zi mai devreme fața de ora comunicata inițial catre Ministerul Transporturilor. TAROM anunța ca a fost vorba de o eroare, iar directorul companiei iși asuma aceasta eroare. „In urma analizelor efectuate cu toți factorii implicați…

- Afacerile firmelor de pompe funebre ar putea trece, in acest an, de granița de jumatate de miliard de lei, un nivel fara precedent in Romania. Pandemia COVID a facut ca investițiile in acest sector sa creasca semnificativ, iar numarul firmelor de profil sa explodeze, arata o analiza Frames, realizata…

- Compania care deține Google, Alphabet, a pierdut procesul cu Comisia Europeana privind amenda de 2,42 de miliarde de euro care trebuie sa o plateasca din cauza ca a incalcat normele europene antitrust. Tribunalul UE, a doua cea mai inalta instanța din Uniune, a respins apelul companiei la decizia Comisiei…

- Compania care deține Google, Alphabet, a pierdut procesul cu Comisia Europeana privind amenda de 2,42 de miliarde de euro care trebuie sa o plateasca din cauza ca a incalcat normele europene antitrust. Tribunalul UE, a doua cea mai inalta instanța din Uniune, a respins apelul companiei la decizia Comisiei…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat luni seara, ca viitorul guvern PSD-PNL va desfiinta cota unica de anul viitor si ca va fi introdusa impozitarea progresiva. „Au mai ramas patru state europene cu cota unica. Categoric ca la anul va trebui luata o decizie privind cota unica. Au mai ramas Romania,…

- Tratamentul antiviral oral molnupiravir a fost dezvoltat de Merck in colaborare cu Ridgeback Biotherapeutics. Daca va fi aprobat de autoritatile de reglementare, tratamentul ar fi primul medicament pentru Covid-19 administrat pe cale orala si, de asemenea, primul tratament pentru pacientii cu afectiuni…

- Compania, care a anuntat in iunie ca vaccinul sau a aratat o eficacitate de peste 90% intr-un studiu clinic in faza tarzie efectuat in SUA, a declarat ca este pe cale sa depuna o cerere de utilizare de urgenta a vaccinului sau la Administratia pentru Medicamente si Alimente din SUA, in trimestrul…

- Prim-vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a declarat luni, la Antena 3, dupa ce miniștrii USR PLUS au anunțat demisia in bloc din Guvern, ca Guvernul poate fi considerat ca fiind unul picat: „Acest pas era necesar de cand au declanșat criza. E un prim pas de ieșire din ipocrizie a celor de la…