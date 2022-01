Vicepremierul Sorin Grindeanu susține ca este adeptul introducerii obligativitatii certificatului verde COVID la locul de munca, insa nu poate sa spuna cand se va aplica aceasta masura. ”Va spun o parere personala: eu sunt un adept al acestui certificat, dar am invatat in aceasta perioada ca trebuie sa-i las pe cei care se pricep mai bine, medicii si specialistii in sanatate. Ca parere personala, cred ca e nevoie de certificat verde, in acelasi timp cu masuri care sa-i pazeasca pe cei care nu pot sa se vaccineze. Eu am vazut punctul de vedere al ministrului Rafila, pe care il sustin in totalitate”,…