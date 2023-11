Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat luni, la Comarnic, referindu-se la situatia spitalelor CFR, ca acestea nu vor fi desfiintate, ci transferate, dupa caz, la autoritati sau alte structuri, cum ar fi universitati de profil, punctand ca lucrurile vor fi facute astfel incat actul medical…

- Bulgaria și Romania au inceput demararea acțiunilor pentru construcția celui de-al treilea pod peste Dunare, la aproape doua decenii dupa anunțarea proiectului. Aceasta informație a fost comunicata public in cadrul serviciul de presa de joi al Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor. Ministerul…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a afirmat despre protestul organizat de AUR in fata Ministerului Sanatatii la care cateva zeci de persoane s-au adunat pe motiv ca vaccinarea ar deveni obligatorie, ca sunt reinventate teme care sunt false, cel mai probabil din ratiuni politice. Prim-vicepresedintele…