Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul PSD, Sorin Grindeanu, se declara sceptic in privința aprobarii bugetului pe anul 2022 pana la sfarșitul anului: „E un semn de intrebare. Și eu am fost sceptic”. „E un semn de intrebare… Și eu am fost sceptic ca vom putea pana in sarbatori sa-l și votam (bugetul de stat pe 2022 – n.r.)…

- „Nu am discutat cu ministrul Finantelor. Sa prezinte bugetul in coalitie si dupa aceea o sa vedem care este calendarul propus de Guvern. Eu am zis ca nu la coalitie se face bugetul. In coalitie vom discuta si ne intereseaza sa nu fie depasiti indicatorii macro deja agreati. Detaliile privind construirea…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, 13 decembrie, ca in privinta bugetului de stat exista doua variante, ori va fi adoptat pana pe 24 decembrie, ori va fi adoptat la sfarsitul lunii ianuarie intr-o sesiune extraordinara a Parlamentului, informeaza Agerpres . „In acest moment, ministrul…

- Vicepremierul Sorin Grindeanu spune ca „e un semn de intrebare” daca bugetul pe 2022 poate vi votat in Parlament inainte de sarbatori. Daca nu se va intampla acest lucru, bugetul va fi votat in ședința extraordinara, la sfarșitul lunii ianuarie, a spus și președintele PSD, Marcel Ciolacu.

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca schița bugetului va fi prezentata saptamana viitoare, iar propunerea va fi supusa aprobarii in Parlament inainte de Craciun. Anunțul a fost facut miercuri. Luni (13 decembrie - n.r.) vom prezenta forma bugetului, a spus premierul Nicolae Ciuca. Ședința…

- Raportul la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2022, in lectura intiia, a fost aprobat, astazi, de membrii Comisiei economie, buget și finanțe. Documentul va fi propus pentru aprobare in plenul Legislativului. Proiectul legii bugetului de stat se examineaza de Parlament in trei lecturi. Ministrul…

- Guvernul Nicolae Ciuca si-a fixat prin programul de guvernare ca aprobarea bugetului pentru anul 2022 sa aiba loc pana la finalul acestui an, o alta tinta asumata vizand reforma sistemului de pensii si reforma salarizarii in sectorul public. Astfel, in documentul programatic al Executivului PNL-UDMR…

- Aprobarea bugetului pana la finele anului, creșterea colectarii, reforma sistemului de pensii și reforma salarizarii in sectorul public se numara printre masurile fiscale și de reforma pe care programul de guvernare al cabinetului Nicolae Ciuca le are prevazute. La capitolul masuri fiscal-bugetare,…