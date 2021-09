Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a anuntat, marti, ca partidul pe care il reprezinta va vota motiunea de cenzura depusa de USR PLUS si AUR, daca aceasta va ajunge la vot, mentionand, insa, ca, pana atunci, social-democratii nu vor intra in "circul celor de la putere". "PSD ramane…

- Sorin Grindeanu a declarat, marți, intr-o conferința de presa, ca moțiunea celor de la USR PLUS și AUR este o jignire și nu spune altceva decat ca premierul Florin Cițu nu a respectat protocolul. Prim vicepreședintele PSD a mai precizat ca toți trebuie sa plece, și Barna și Cițu, iar demisiile celor…

- Vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu a declarat, luni la Parlament, ca asitam la un circ in interiorul puterii și li se cere social-democraților sa vina ca o maciuca sa rezolve circul intre ei. „Ieri (duminica - n.r.) președintele partidului a comunicat exact linia PSD. Nu ne-am schimbat…

- Copreședinții USR PLUS, Dan Barna și Dacian Cioloș, au anunțat, vineri seara, ca au depus moțiunea de cenzura impotriva premierului Florin Cițu. "A fost depusa moțiunea de cenzura. ne dorim sa avem un nou premier", a spus Dan Barna. La randul lui, Dacian Cioloș a completat: "Am incercat in…

- PSD urmeaza sa faca declarații la ora 13.00 in contextul actualei tensiuni din coaliția de guvernare. Astfel, Sorin Grindeanu, in cazul in care premierul Florin Cițu nu-și va da demisia in aceste zile de la șefia Guvernului și cel mai probabil nu se va intampla, va cere angajamente ferme din partea…

- PSD s-a impartit in doua tabere pe subiectul motiunii de cenzura. Sorin Grindeanu, Vasile Dincu si Mihai Tudose au sustinut ca motiunea trebuie depusa dupa congresele PNL si USR PLUS, in timp ce Paul Stanescu si Gabriela Firea ar fi vrut ca PSD sa actioneze rapid, in primele zile din sesiunea parlamentara.…

- Liderii social- democrați au depus miercuri dimineața moțiunea de cenzura la adresa Guvernului condus de Florin Cițu și anunța ca ar avea cam 50% șanse sa reușeasca rasturnarea actualei guvernari. Delegația, condusa de ex-premierul Sorin Grindeanu, a anunțat ca a inclus in text și propuneri venite dinspre…