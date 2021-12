Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a anuntat, luni, in cadrul unei conferinte de presa la sediul CJ Dambovita, ca termenele de realizare a unor proiecte de infrastructura „sunt de noaptea mintii”, in conditiile in care doar studiile de fezabilitate au termene de 4 ani.

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a anuntat, luni, la Dambovita, descentralizarea unor proiecte de investitii, privind variantele de ocolire si drumurile expres, care vor fi tramsmise spre realizare autoritatilor locale, Ministerul Transporturilor urmand sa plateasca, la final, lucrarile. …

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, marți seara, ca a fost aprobat bugetul institutiei pe care o conduce in comisiile de transporturi din Parlament. Potrivit lui Grindeanu, cei mai multi dintre parlamentari au inteles importanta dezvoltarii infrastructurii. “A fost aprobat bugetul…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a anuntat, luni, ca a avut discutii cu directorii generali si economici de la CFR, iar ”de anul viitor toate companiile, fie ca vorbim despre CFR Infrastructura, fie ca vorbim despre CFR Calatori sau CFR Marfa, trebuie sa treaca printr-un proces de eficientizare…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, sambata, un plan investițional de 73 de miliarde de euro in urmatorii 10 ani. „In urmatorii 10 ani vorbim de un plan investițional pe transporturi, pe toate tipurile de transporturi, de 73 de miliarde de euro. Este absolut necesar ca Romania sa…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a oferit presei, in cadrul vizitei effectuate acasa la Timișoara, o veste interesanta: planul investițional pentru masterplanul pe transporturi al Romaniei va fi aprobat de guvern la finalul acestui an. Aceasta poate insemna demararea unor investiții importante…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost in vizita ”fara sa știe nimeni” pe tronsonul 2 al autostrazii Sebeș-Turda. In ciuda faptului ca un kilometru din aceasta autostrada s-a surpat, Grindeanu a explicat ca tronsonul 2 va fi dat in folosința, iar in zona unde sunt probleme vor fi impuse…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarta, sambata, la Timisoara, ca statul roman este dator romanilor cu proiecte de infrastructura si ca a vazut multe proiecte si desene, dar ca acestea nu au fost puse in practica. Social-democratul a subliniat ca anul acesta e primul in care se dau…