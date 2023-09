Sorin Grindeanu: Cred că, până la sfârşitul anului 2024, o să dăm cel puţin 250 de km de autostradă şi drum expres „Pe ceea ce am lucrat in 2022, am contractat acele sume de peste 10 miliarde euro, 10,6 miliarde ca sa fiu mai exact. Asta inseamna ca anul acest si anul viitor, minimul pe care sa il dam in circulatie sa fie de 100 km pe an. Cred ca, pana la sfarsitul anului 2024, o sa dam cel putin 250 de km de autostrada si drum expres. Adica intr-un an si ceva. Anul acesta se dau in circulatie inca 31 km pe drum expres Craiova-Pitesti. Se da in 10 zile maxim lot in Transilvania, de la Nusfalau la Suplacl de Barcau care este de 14 km si se atinge acea borna de 1.000 km de autostrada si drum expres din Romania.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor a declarat ca, pana la finalul anului 2024, Romania va avea cel puțin 250 de kilometri de autostrada și drumuri expres date in folosința. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a afirmat ca, pana la finalul anului 2024, vor fi dati in folosinta 250 de kilometri de autostrada…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca pe autostrada Pitesti-Sibiu se lucreaza bine si ca sectorul Pitesti-Curtea de Arges se va deschide circulatiei mai repede decat era estimat. Grindeanu a adaugat ca in luna septembrie se va da in circulatie un lot din Autostrada Transilvania,…

- Sorin Grindeanu a declarat, marti, la Timisoara, ca pe autostrada Pitesti-Sibiu se lucreaza ”surprinzator de bine”. ”Am vazut si alte santiere, si anume parte din Pitesti-Sibiu, lucreaza surprinzator de bine, au ajuns undeva la 50 la suta. Acolo termenul este 2025, probabil ca vor termina Pitesti-Curtea…

- Ministrul Transporturilor anunta ca tronsonul de autostrada dintre Nusfalau si Suplacu de Barcau va fi finalizat la jumatatea lunii viitoare. Acela va fi momentul la care Romania va bifa deschiderea a 1.000 de kilometri de autostrada. ”Prea putin fata de cat avem nevoie”, a adaugat ministrul, in acest…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a anuntat, miercuri, ca tronsonul Suplacu de Barcau - Nusfalau din Autostrada Transilvania va fi dat in folosinta in septembrie.

- Fostul ministru al Transporturilor si al Afacerilor Interne Lucian Bode a transmis, miercuri, un mesaj politic de pe santierul autostrazii Nusfalau- Suplacu de Barcau, unde se afla alaturi de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. „Toata agitatia politica de la Bucuresti este doar o agitatie politica.…

- In cazul in care lotul Chețani – Campia Turzii nu va mai avea intarzieri (este estimat ca se va deschide in decembrie), vom putea circula pe autostrada pe un tronson lung de 232 km, de la Targu Mureș la Holdea. Conform colegilor de la media9.ro, pe tronsonul de la Chețani la Campia Turzii lucrarile…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a vorbit la „Interviurile Digi24.ro” despre lucrarile la drumurile expres și autostrazile aflate in lucru. El a afirmat ca, pana la finalul anului 2024 se vor da in circulație cate 100 de kilometri pe an. De altfel, el a mers mai departe și a spus ca „la anul…