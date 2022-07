Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, vicepremierul Sorin Grindeanu, a afirmat, astazi, ca lucrarile la Pasajul de la Drajna, din judetul Calarasi, au fost realizate in proportie de 50%, iar in aceste conditii sunt sanse ca pasajul sa fie deschis mai devreme de termenul pe care il prevede contractul…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, vineri, ca lotul 1 al autostrazii Sibiu-Pitesti, de la Sibiu la Boita, se va da in circulatie la sfarsitul acestui an. „Se lucreaza bine pe lotul 1 la autostrada Pitesti-Sibiu si sper ca la sfarsitul acestui an primul lot Sibiu-Pitesti sa fie dat…

- „Am verificat astazi lucrarile la Pasajul de la Drajna, din judetul Calarasi. Sunt multumit de modul in care evolueaza lucrarile! Constructorul roman a ajuns aproape la 50%, in conditiile in care a inceput lucrarile in luna ianuarie! Daca va mentine ritmul de lucru, sunt sanse mari ca Pasajul de la…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu va verifica lucrarile la liniile de cale ferata din Portul Constanta.Potrivit unui comunicat al CN APMC, ministrul Sorin Grindeanu va verifica de la ora 13.00 lucrarile pe santierul pasajului Drajna, judetul Calarasi, iar de la ora 16.00…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a transmis, vineri, ca a fost emis Ordinul de Incepere pentru constructia sectiunii Zimbor-Poarta Salajului, din cadrul Autostrazii Transilvania, astfel ca de saptamana viitoare, constructorul roman poate incepe lucrarile pe cei 12,24 km ai acestei sectiuni.

- Circulația extrem de intensa și traficul ce se aglomereaza pe timpul sezonului estival sunt motivele ce determina autoritațile romane sa ceara omologilor bulgari amanarea inceperii lucrarilor de reabilitare la Podul Priteniei. Anunțul a fost facut marți de Ministrul Transporturilor si Infrastructurii,…

- Aeroportul International „Traian Vuia” din Timisoara va avea, de anul viitor, un nou terminal pentru pasageri, dupa ce autoritatile au semnat marti contractul pentru proiectarea si constructia terminalului de Plecari curse externe, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a afirmat, vineri seara, ca loturile 1 si 2 din sudul Autostrazii de Centura a Capitalei avanseaza, la primul lot stadiul lucrarilor depasind 33%, iar la al doilea 50%. „Lotul 1: 33,7%, Lotul 2: peste 50%. Pe Lotul 1 (16,93 km) si pe Lotul 2 (16,30 km) antreprenorul…