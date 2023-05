Ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu, a apreciat ca este necesara o reducere a numarului de ministere in viitorul guvern condus de liderul social-democrat, Marcel Ciolacu, anunța Rador.

El a susținut includerea Ministerului Antreprenoriatului in cel al Economiei și comasarea Ministerului Familiei cu cel al Sportului. Intrebat la un post privat de televiziune, daca PSD va continua alianța cu PNL dupa alegerile de anul viitor, Sorin Grindeanu a spus ca, in prezent, aceasta este singura varianta care da o majoritate in Parlament.

