Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor a anuntat joi ca o noua cursa speciala TAROM va decola joi, in jurul orei locale 21.30, catre aeroportul Heraklion din Grecia, pentru repatrierea din insula Creta a aproximativ 100 de cetateni romani afectati de suspendarea zborurilor Blue Air, scrie News.ro. „O noua cursa…

- Reprezentantii Tarom afirma ca, in contextul suspendarii zborurilor companiei Blue Air, vor face ”toate eforturile necesare pentru a veni in intampinarea nevoilor cetatenilor romani afectati, care se afla momentan blocati pe diverse aeroporturi din strainatate”. ”In contextul actual legat de suspendarea…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, reacționeaza la amenințarile sindicaliștilor TAROM cu privire la blocarea activitații companiei din cauza refuzului conducerii de a satisface pretențiile financiare ale angajaților. Grindeanu amintește ca doar Romania și Polonia mai au companii naționale…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a vorbit la Digi24 despre situația dificila in care se afla compania aviatica de stat, TAROM. Din punctul sau de vedere, singura șansa de a salva compania de la colaps ar fi urmarea planului de restructurare, lucrat impreuna cu Comisia Europeana. Daca lucrurile…

- Sorin Grindeanu anunta, luni, pe Facebook, ca reprezentantii CNAIR au transmis ANAP, spre publicare, anunturile de participare pentru 3 din cele 4 tronsoane ale autostrazii Sibiu – Fagaras. Este vorba despre: Tronsonul 2: Avrig-Marsa (DJ105G) – Arpasu de Jos (DN1), in lungime de 19,92 km si cu o…

- „Am verificat astazi lucrarile la Pasajul de la Drajna, din judetul Calarasi. Sunt multumit de modul in care evolueaza lucrarile! Constructorul roman a ajuns aproape la 50%, in conditiile in care a inceput lucrarile in luna ianuarie! Daca va mentine ritmul de lucru, sunt sanse mari ca Pasajul de la…

- Ministrul Transporturilor s-a aratat nemulțumit de actuala conducere a companiei aeriene. Sorin Grindeanu spune ca va lua o decizie cat de curand, in privința managementului de la TAROM. Sa fie acesta semnalul ca actualul director general al companiei va fi schimbat din funcție? Ramane de vazut. „Ca…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat marți, la Antena 3, ca va lua „zilele urmatoare” deciziile necesare pentru salvarea TAROM. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…