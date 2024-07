CNAIR a desemnat caștigatorul licitației pentru construcția Variantei Ocolitoare Timișoara Vest. In total, proiectul are o lungime de 13,9 km, avand o valoare de 1,41 miliarde de lei (fara TVA) și o durata maxima de 30 de luni, din care 6 luni sunt alocate proiectarii și 24 de luni execuției. Anunțul a fost facut de […] The post Sorin Grindeanu: CNAIR a desemnat castigatorul licitației pentru constructia Variantei Ocolitoare Timisoara Vest appeared first on Puterea.ro .