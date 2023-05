Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a anunțat ca sunt disponibili 80 de milioane de euro pentru masuri de sprijin destinate persoanelor varstnice. A fost lansat in consultare publica ghidul solicitantului „Comunitati de seniori – sprijin pentru persoane varstnice vulnerabile afectate de…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, joi, la prima reuniune a Comitetului de Monitorizare a Programului Transport 2021-2027, ca prin acest program Romania are la dispozitie 9,6 miliarde de euro, bani europeni necesari pentru a dezvolta infrastructura mare de transport, potrivit…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, la Digi24, ca „probabil pana la finalul saptamanii se vor termina masuratori pe Bastroe”, fara sa precizeze cand au inceput. Potrivit informațiilor Libertatea, lucrarile pe Bastroe urmeaza sa demareze abia pe 7 aprilie, iar termenul de…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, si ministrul roman al Transporturilor, Sorin Grindeanu, au semnat, marti, acordul privind stabilirea conexiunii intre drumurile expres Salonta si Bekescsaba-Mehkerek.

- Politic Deputatul PNL Maria Stoian cere masuri drastice in urma accidentului feroviar de la Roșiori Nord / Comunicat de presa martie 23, 2023 10:24 Deputatul PNL Maria Stoian ia poziție publica fața de accidentul feroviar petrecut luni, 13 martie a.c., in gara Roșiori Nord din județul Teleorman,…

- Marcel Ciolacu a declarat, luni seara, la Romania TV, ca il sustine pe Sorin Grindeanu in demersul privind Canalul Bastroe. ”Canalul Bastroe este una dintre liniile rosii, nu numai ale mele, ci ale Romaniei. Sorin Grindeanu a procedat corect si eu il sustin in totalitate in tot demersul lui, in ceea…

- Un reprezentant al Administrației Fluviale a Dunarii de Jos a recunoscut, in discuțiile tehnice cu ucrainenii pe tema Bistroe, ca ministerul condus de Sorin Grindeanu a cerut Kievului ca masuratorile sa fie facute incepand cu 15 martie, susțin surse politice.

- Șeful administrației județene, Gheorghe Flutur, a declarat ca in cursul zilei de astazi a discutat, la București, cu ministrul transporturilor Sorin Grindeanu ca pana la finalul acestui an sa fie scos la licitație tronsonul autostrazii A7 pe ruta Pașcani – Suceava – Siret. „Am participat astazi, la…