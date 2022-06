Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța ca toate echipele manageriale ale instituțiilor aflate in subordinea sa vor fi schimbate. Recrutarea noilor membri in consiliile de administrație se va face de catre niște firme independente. Sorin Grindeanu a anunțat, vineri, ca ministerul a ales doua…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a atribuit, luni, primul lot al autostrazii A 7 Ploiești – Buzau, dup desemnarea, luna trecuta, a caștigatorilor pentru loturile 2 și 3. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat pe Facebook ca termenul de execuție a lucrarilor…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a anuntat, vineri, ca Ministerul Transporturilor lucreaza la cadrul legal pentru transferul garilor de la CFR in administrarea autoritatilor locale, care doresc sa le preia si sa le modernizeze. ”Multe gari din Romania arata ca dupa razboi! La Ministerul Transporturilor…

- UPDATE Alarma falsa in aceasta dimineața. Bagajul abandonat in parcarea din zona Ministerului Transporturilor nu conține nimic suspect, a transmis Poliția Capitalei. Știre Inițiala: O geanta suspecta a fost descoperita langa o masina parcata in apropierea Ministerului Transporturilor, in zona Garii…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, marți, la Constanța, ca 80 – 90% din garile si haltele din Romania arata ca dupa razboi, “jalnic”. Ministrul a mentionat ca nu exista forta pentru ca acestea sa fie refacute, astfel ca se ia in calcul soluția de a le transfera la autoritatile…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, miercuri, ca Guvernul a infiintat Registrul utilajelor, o baza de date cu echipamentele de care dispun firmele care participa la licitatii pentru proiecte de infrastructura de transport. Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, la finalul sedintei…

- Refugiații din Ucraina pot folosi o aplicație in care sunt prezentate coridoarele verzi de tranzit pe teritoriul Romaniei. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, duminica, o aplicație care prezinta coridoarele verzi de tranzit pe teritoriul Romaniei, pentru persoanele refugiate din…