- Deputatul PSD Sorin Grindeanu l-a provocat pe co-președintele USR-PLUS, Dacian Ciolos, la „mindfulness pentru incepatori in politica” si anume ca USR-PLUS sa mediteze impreuna in sala de plen si cu cei de la AUR, cand va fi citita joi motiunea PSD. El a adaugat ca asteapta ca USR PLUS sa voteze motiunea…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc joi, 30 septembrie, in plen, de la ora 14.00. Va fi prezentata motiunea de cenzura a PSD, intitulata „Stop saraciei, scumpirilor si penalilor! Jos Guvernul Citu!”. Votul urmeaza sa fie dat marți, 5 octombrie, in plenul reunit al Parlamentului. „Nu ati inaugurat…

- Marcel Ciolacu a transmis ca parlamentarii PSD sa evite adunarile publice cu multe persoane și evenimentele care pot fi amanate pentru a nu se infecta cu virusul COVID-19, in contextul in care marți trebuie sa fie prezenți in Parlament pentru a vota moțiunea de cenzura, se arata intr-un mesaj recent.…

- Birourile Perlamente Reunite ale celor doua camere ale Parlamentului au stabilit in ședința de marți, 28 septembrie, calendarul pentru dezbaterea și votul pe moțiunea de cenzura depusa de PSD. Astfel, la propunerea PSD, s-a stabilit in unanimitate ca joi, 30 septembrie, la ora 14.00, sa se…

- PSD a depus motiunea de cenzura impotriva Guvernului Citu.Prim vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu a anuntat, marti, ca PSD a depus o motiune de cenzura impotriva Guvernului Citu..Grindeanu a precizat la Palatul Parlamentului ca motiunea are titlul "Stop saraciei, scumpirilor si penalilor. Jos Guvernul…

- Votul parlamentarilor PSD alaturi de USR-PLUS si AUR la motiunea de cenzura depusa vineri ar darama Guvernul Florin Citu. PSD si-a anuntat sustinerea. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat ca social-democratii vor vota o motiune de cenzura USR-AUR, daca cele doua partide vor avea semnaturile…

- Liderul AUR, parlamentarul George Simion, într-o transmisiune Live pe Facebook de pe telefonul sau pe holurile din Parlament, l-a chestionat pe Sorin Grindeanu de ce PSD nu vrea sa semneze moțiunea de cenzura AUR daca și USR-PLUS ar fi dispus sa o semneze. „Nu ne intereseaza cine semneaza,…

- PSD nu semneaza moțiunea USR PLUS. Aceasta decizie a PSD a fost anunțata, joi, de Sorin Grindeanu, prim-vicepreședinte al PSD. „USR e parte a problemei, nu parte a soluției” „USR e parte a problemei, nu parte a soluției”, a susținut Sorin Grindeanu, joi, intr-o conferința de presa. Grindeanu insista…