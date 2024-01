Stiri pe aceeasi tema

- Declarațiile au fost facute dupa ce un reprezentant al fermierilor l-a intrebat pe ministrul Transporturilor daca are cunoștința de faptul ca in Portul Constanța TIR-urile romanești sunt nevoite sa aștepte zile la rand, in timp ce autocamioanele din Ucraina ar avea prioritate. In replica, acesta a spus…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirma ca nu are informatii conform carora camioanele care tranziteaza Romania, venind incarcate din Ucraina, ar avea prioritate la descarcarea marfurilor in Portul Constanta. El anunta ca, daca i se aduce ”cea mai mica dovada” ca lucrurile se intampla astfel,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirma ca nu are informatii conform carora camioanele care tranziteaza Romania, venind incarcate din Ucraina, ar avea prioritate la descarcarea marfurilor in Portul Constanta. El anunta ca, daca i se aduce ”cea mai mica dovada” ca lucrurile se intampla astfel,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirma ca nu are informatii conform carora camioanele care tranziteaza Romania, venind incarcate din Ucraina, ar avea prioritate la descarcarea marfurilor in Portul Constanta. El spune ca, daca i se aduce „cea mai mica dovada” ca lucrurile se intampla astfel,…

- Interpelat vineri seara, intr-o emisiune televizata, de catre un reprezentant al fermierilor care l-a intrebat daca are cunostinta de faptul ca in Portul Constanta TIR-urile romanesti sunt nevoite sa astepte zile la rand, in timp ce autocamioanele din Ucraina ar avea prioritate, ministrul Transporturilor…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a discutat, marti, cu ambasadorii Statelor Unite in Romania si Grecia, Kathleen Kavalec si George Tsunis, despre conectivitatea in regiune, pe axa nord-sud, subliniind si importanta Portului Constanta. „Am reamintit in acest context nevoia de a se asigura…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la Tulcea, ca Romania va asigura tranzitul a cel putin 4 milioane tone de cereale lunar dinspre Ucraina, lucru posibil si prin implementarea proiectului PRIMUS dedicat navigatiei pe timp de noapte pe Canalul Sulina.

- In cadrul intalnirii, au fost abordate teme de interes major pentru dezvoltarea componentei economice din cadrul parteneriatului strategic dintre Romania și SUA, precum: dezvoltarea infrastructurii Portului Constanța, ca obiectiv de mare importanța strategica in noua conjunctura geopolitica, implicațiile…