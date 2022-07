Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunta identificarea a doua suprafete de teren care pot fi utilizate ca parcare pentru TIR-urile care blocheaza acum Portul Constanta. Ministrul a cerut managementului Portului sa prezinte "un calendar asumat" pentru realizarea unei parcari de mare capacitate.…

- Ucraina cere colaborarea Europei pentru a dezvolta portul Constanța, cel mai mare port de la Marea Neagra. Interesul specific al Ucrainei este a-și crește exporturile de produse agricole, folosind acest port de pe litoralul romanesc. Creșterea tranzitului de marfuri din Ucraina prin Constanța este necesara…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a anunțat, marți, ca i-a cerut liderul PSD Neamț, Ionel Arsene, sa se autosuspende din partid, pana la finalizarea anchetei privind prabușirea unui pod peste Siret. Liderul PSD ii cere lui Ionel Arsene, președintele CJ Neamț, sa se autosuspende de la conducerea organizației…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat ca in cursul lunii iunie vor incepe sa vina la minister certificatele pozitive sau negative pentru toti constructorii, iar cei care nu au respectat contractele vor suferi urmarile legale, rezilierea, intrucat „cea mai proasta decizie este sa nu iei…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a spus ca nu are „nici cea mai mica problema” sa ocupe, din 2023, functia de premier al Romaniei in cazul in care colegii de partid vor decide acest lucru. „Daca colegii mei vor decide ca eu sa fiu primul ministru al Romaniei, nu am nici cea mai mica problema. Avem…

- 295 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 132 mai putin fata de ziua anterioara, fiind efectuate aproximativ 13.400 de teste, a informat Ministerul Sanatatii (MS).Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare…

- Kelemen Hunor, președintele UDMR, a declarat marți ca cei 13 jucatori ai echipei naționale de hochei care au cantat imnul secuiesc la finalul meciului cu Ungaria nu trebuie sancționați. ”Poate fi tras la raspundere ministrul Transporturilor pentru ce canta nașul sau calatorul din tren?”, a scris Kelemen…

- 974 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 89 mai putine fata de ziua anterioara, fiind efectuate aproximativ 19.500 de teste, a informat Ministerul Sanatatii.In ultimele 24 de ore au fost efectuate 5.884 de teste RT-PCR (2.520 in baza definitiei…