- „Investitii emirateze in Romania! Conducerea Abu Dhabi Ports Group si-a manifestat interesul pentru derularea unor investitii in Portul Constanta, in zona Molului Sud. In cadrul intalnirii, pe care am avut-o astazi la Abu Dhabi, reprezentantii acestui grup au transmis ca vor sa dezvolte proiecte in…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat ca, probabil, cele mai sanatoase paduri se afla in Romania, Totuși, biodiversitatea padurilor este amenințata și vor fi facute investiții mari prin PNRR, a mai spus ministrul in cadrul evenimentului ThinkFores

- Aeroportul Internațional „Traian Vuia" din Timișoara va avea, de anul viitor, un nou terminal pentru pasageri, anunța ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. El transmite ca marți a fost semnat contractul pentru proiectarea și construcția terminalului de plecari curse externe, scrie Mediafax.…

- „Intelegem ca este un razboi la granita Romaniei, ne-am pronuntat pentru sprijin umanitar si avem o atitudine constructiva, insa nu este normal ca antreprenorii romani sa aiba de suferit. Terminalele din Portul Constanta sunt astazi frecvent blocate, iar livrarile se fac cu intarziere sau deloc. Ce…

- Grindeanu a declarat, marti, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, ca licitatia pentru realizarea acestei investitii a fost potata pe SEAP. “Avem in acest moment o linie de cale ferata care vine din Republica Moldova, deci nu traverseaza Ucraina si merge pana in Portul Galati, care va…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Sorin Grindeanu a declarat, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta in Portul Constanta ca este optimist in ceea ce priveste proiectul "Alternativa Techirghiol""Au fost discutii pe variante. Are finantare europeana. Eu fost discutii…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a semnat, marti, trei proiecte pe fonduri europene pentru modernizarea Aeroportului Mihail Kogalniceanu, precizand ca acestea trebuie finalizate pana la sfarsitul lui 2022. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- ”Guvernul a aprobat astazi bugetul CFR Calatori. Compania CFR Calatori a solicitat cresterea tarifelor pentru bilete de la 1 iulie 2022! Mai exact: o majorare cu 20%, dupa 9 ani in care nu s-a operat vreo modificare de pret. Vorbim de prima actualizare de tarife din 2013 incoace, in conditiile in care…