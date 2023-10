Stiri pe aceeasi tema

- Spitalele care se afla in subordinea sau in coordonarea Ministerului Transporturilor trebuie sa mearga ori la Ministerul Sanatații, ori la autoritațile locale, ori la Universitațile de Medicina, spune Sorin Grindeanu: „Ministerul Transporturilor nu e Mini

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunta ca se lucreaza la un plan de reducere a numarului institutiilor din subordine. „In acest moment e in lucru o reorganizare, sunt 53 de institutii (…) aflate in coordonarea Ministerului Transportului. Eu am format o echipa (…), astfel incat sa reducem…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, luni, ca jumatate din cele 53 de instituții coordonate de Ministerul Transporturilor vor disparea. Unele dintre ele, precum spitalele din subordinea ministerului, vor fi transferate la alte instituții. „Sunt 53 de instituții aflate in coordonarea…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat, luni, ca jumatate din cele 53 de instituții coordonate de Ministerul Transporturilor vor disparea. Unele dintre ele, precum spitalele din subordinea ministerului, vor fi transferate la alte instituții. „Sunt 53 de instituții aflate in coordonarea…

- Ministerul Sanatatii (MS) anunta ca a inceput retiparirea cardurilor de sanatate, un prim lot de 200.000 de carduri urmand a fi livrate Caselor Judetene de Asigurari de Sanatate pana la sfarsitul lunii noiembrie. Un alt lot, cu acelasi numar de carduri, va fi livrat pana la 15 decembrie. Cardurile sunt…

- Florina Ignea este noul manager al Spitalului Witting, subordonat Ministerului Transporturilor. Pe site-ul unitații medicale , managerul nu are atașat nicio poza. Nici CV-ul Florinei Ignea nu conține vreo fotografie sau date personale, nici macar data nașterii. In schimb, noua șefa a spitalului de…

- Pe 24 mai, guvernul condus de Nicolae Ciuca a adoptat o ordonanța de urgența privind transferul acestor unitați sanitare. In document, insa, nu era explicat catre cine vor fi transferate, și nici cand sau cum.Potrivit ordonanței, "Unitațile sanitare din rețeaua sanitara proprie a Ministerului Transporturilor…

- Circa 150 de posturi dintr-un minister important urmeaza sa fie reduse. Un anunț in acest sens a venit de la Sorin Grindeanu, social-democratul care conduce Ministerul Transporturilor si Infrastructurii. Declarațiile au fost facute miercuri, la Simeria. Șeful de la Ministerul Transporturilor susține…