- Reparatiile la calea ferata din Portul Galati sunt in plina desfasurare, iar redeschiderea acestei linii de cale ferata va permite transportul mai eficient al cerealelor din Ucrainia, via Republica Moldova, in Portul Galati, a afirmat ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu

- Reparatiile la statia de cale ferata Vicsani, la frontiera cu Ucraina, au fost finalizate, fiind operationale acum inca cinci linii de cale ferata dintre care trei sunt cu ecartament larg si doua cu ecartament normal, a anuntat, joi, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu,…

