- Au avut loc alegeri astazi, in PSD Timiș. Alfred Simonis a fost ales președinte, neavand niciun contracandidat. In funcția de președinte executiv a fost ales senatorul Eugen Dogariu, iar in funcția de secretar executiv a fost ales Sebastian Raducanu. Trezorierul PSD Timiș e Aurelian Novac. Vicepreședinții…

- Ioan Szabo a fost eliberat din funcția de primar al comunei Șanț, ordinul in acest sens fiind emis la data de 20 ianuarie, a anunțat prefectul județului Bistrița-Nasaud, Stelian Dolha. Acesta a mai adaugat ca primar interimar va fi viceprimarul comunei, Anton Moisil. ”Ordinul de eliberare din funcție…

- Președintele PSD Brașov, senatorul Marius Dunca, a anunțat ca duminca, de la ora 16.00, este organizata conferința județeana a social-democraților, unde se va anunța candidatul formațiunii la funcția de președinte al Consiliului Județean Brașov. Dunca a precizat ca la intalnire va fi prezent și președintele…

- Valeriu Lupu a demisionat, vineri, din funcția de secretar de stat, în contextul în care polițiștii au deschis un dosar penal pe numele sau, dupa ce acesta a avariat o mașina și a refuzat testarea cu aparatul alcooltest. Ludovic Orban anunțase anterior ca a decis sa îl demita din Guvern…

- Schimbare soc in viata politica din Timis In urma Comitetului Executiv, Calin Dobra a renuntat la functia de presedinte al filialei Timis a partidului, functia sa fiind preluata de Alfred Simonis. In urma sedintei Comitetului Executiv al PSD, la Bucuresti, mai multi lideri ai partidului din teritoriu…

- Locatarii celor doua blocuri evacuate in Timișoara, dupa deratizari, se pot intoarce acasa, anunța reprezentanții ISU Timiș, dupa ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Timiș. Nici echipa MApN chemata in ajutor nu a gasit substanțelor toxice, anunța MEDIAFAX.Citește și: Un…

- Ministerul Sanatatii, prin Directia de Sanatate Publica Timis, a demarat o ancheta referitoare la cazul de la Timisoara, unde trei persoane dintr-un bloc, dintre care doi copii, au decedat, altele fiind internate in spital. The post Cazul blocului groazei de la Timisoara. Ministerul Sanatații anunța…

- Ludovic Orban a declarat, luni, ca Guvernul il susține pe Siegfried Mureșan la funcția de vicepreședinte al PPE. Totodata, premierul a mai precizat ca il susține pe Donald Tusk la funcția de președinte al PPE și ca i-a transmis acestuia dorința de a-l avea pe Antonio Lopez secretar general al PPE,…