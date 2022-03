Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile la podul suspendat de la Braila au ajuns la un stadiu fizic de 60%, iar constructorii au dat asigurari ca pana la sfarsitul anului se va putea circula pe el, a scris pe pagina sa de Facebook ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu.

- Azi a fost semnat contractul pentru reabilitarea drumului DN 6 Alexandria – Craiova. Doar ca nu va fi reabilitat tot drumul, ci doar o parte din el, respectiv 53 de kilometri. Anunțul a fost facut azi de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, care a spus și data cand vor trebui finalizate lucrarile.…

- Lucrarile pe santierul tronsonului 1 al Drumului Expres Craiova – Pitesti, intre Craiova si Robanesti (judetul Dolj), au fost reluate, iar stadiul fizic a ajuns la aproape 43%, a transmis, miercuri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook. ”S-au reluat…

- „Frana... A aflat si Grindeanu, dar comenteaza "ca cetatean european". In 2021 am apasat pe acceleratie cu programul de achizitii de materiale pentru calea ferata si lucrari de reinnoire. In total, din subventia bugetara pentru intretinere au fost folosite in jur de 220 milioane de lei pentru lucrari…

- Construirea magistralei 6 de metrou este un etalon pentru bunul mers al relatiilor economice dintre Romania si Japonia, a transmis, joi, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, pe Facebook.

- Stadionul Giulesti „Valentin Stanescu" din Bucuresti este finalizat si, marti, documentele de predare-primire au fost inmanate viceprim-ministrului Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, de catre ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, arata un comunicat al MDLPA. Lucrarile de construire…

- Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a declarat luni, in Dambovița, ca iși dorește descentralizarea unor lucrari, printre care cele care vizeaza variantele ocolitoare. Ministrul Tranporturilor a anunțat ca a discutat luni la Consiliul Județean Dambovița cu parlamentarii și autoritațile locale despre…