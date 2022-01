Stiri pe aceeasi tema

- A fost semnat contractul de finanțare pentru studiul de fezabilitate și proiectul tehnic necesare realizarii Drumului Expres Targu Jiu – Craiova. Potrivit ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, bugetul pentru intocmirea documentațiilor este de peste 27 de milioane de lei. „Am semnat astazi contractul…

- ”Sectorul de autostrada lipsa dintre Cluj si Targu Mures are de astazi constructor desemnat! O asociere romano-spaniola a castigat contractul pentru lotul Chetani -Campia Turzii”, a scris, luni, pe Facebook, Sorin Grindeanu. Potrivit acestuia, suma pentru proiect este de 363,79 milioane de lei (fara…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, miercuri, ca a semnat protocolul de colaborare pentru constructia metroului de la Cluj-Napoca si Floresti. Traseul va avea 21 de kilometri, 19 statii, iar lucrarile de baza ar trebui incheiate pana in anul 2026. "Am semnat astazi protocolul de colaborare…

- ”Am avut astazi o noua sedinta de analiza a proiectelor CNAIR. Conducerea si echipa tehnica mi-au prezentat evolutia proiectelor de infrastructura rutiera. Timp de 4 ore am analizat in detaliu fiecare proiect in parte”, a scris, joi seara, pe Facebook, Sorin Grindeanu. Potrivit ministrului, ”majoritatea…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a semnat, marți, doua contracte de finanțare pentru modernizarea Aeroportului “Transilvania” Targu Mureș, in valoare totala de 149 de milioane de lei.

- Consiliul Judetean (CJ) Galati a semnat contractul de finantare pentru crearea unei sectii modulare de terapie intensiva la Spitalul de Boli Infectioase ‘Sf. Cuvioasa Parascheva’ Galati, proiectul in valoare de 10,7 milioane de lei fiind finantat cu fonduri europene, informeaza, vineri, Biroul de presa…

- Fostul ministru al Transporturilor Catalin Drula (USR) a scris, joi, pe Facebook, ca proiectarea autostrazii Ploiesti-Comarnic-Brasov este blocata, iar de 3 luni nu se mai intampla nimic pe acest proiect, pentru care el a semnat contractul de proiectare in luna februarie. ”Domnule Grindeanu, poate…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat dupa o vizita pe santierul podului suspendat peste Dunare de la Braila, ca acesta trebuie sa fie dat in circulatie pana la sfarsitul anului viitor, asa cum prevede contractul. „Am fost astazi pe santierul Podului Suspendat peste Dunare de la Braila.…