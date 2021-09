Stiri pe aceeasi tema

- Sedința birourilor permanente ale parlamentului în care trebuia sa se stabileasca calendarul moțiunii de cenzura a USR-PLUS și AUR a fost amânata sâmbata dimineața din nou, din lipsa de cvorum. Reprezentanții PNL, PSD și UDMR au boicotat ședința concocata de președintele Camerei…

- Jurnalistul Radu Tudor a sancționat, pe Facebook, graba cu care care conducerea Parlamentului a vrut sa se intalneasca, in miez de noapte, pentru a stabilit calendarul pentru moțiunea de cenzura. "E vineri, ora 23,15 si se reuneste Biroul Permanent la parlament pentru un interes politic. Pentru…

- Solicitarea PSD privind constituirea unei comisii de ancheta pe energie va fi depusa la primul Birou permanent reunit, a anuntat joi prim-vicepresedintele formatiunii, Sorin Grindeanu, care a facut un apel catre presedintii celor doua Camere ale Parlamentului pentru convocarea de urgenta a unei astfel…

- Vicepreședintele PSD Sorin Grindeanu a declarat, joi, ca PSD este singurul partid care are numarul suficient de parlamentari pentru a initia o motiune de cenzura. ”Cine vrea ca acest Guvern sa pice, va semna motinea PSD, restul sunt povesti”, a afirmat Grindeanu. Asta dupa ce USR PLUS a decis sa depuna…

- Parlamentarii social-democrati au decis, luni, sa solicite infiintarea unei comisii de ancheta la nivelul Legislativului pentru audierea ministrului Energiei si a altor reprezentanti ai autoritatilor din domeniu, a anuntat prim-vicepresedintele PSD Sorin Grindeanu, potrivit Agerpres. "Cresterea…

- Un barbat a fost prins de SPP la intrarea in Parlament, avand asupra sa un plic in care se afla cannabis. Barbatul este Mircea Gheorgheosu, membru AUR și expert in comunicare la grupul parlamentar. „In data de 26 august 2021, politisti din cadrul Sectiei 17 au fost solicitati de SPP sa se prezinte la…

- Judecatorii Curții Constituționale se vor pronunța in cazul revocarii Renatei Weber din funcția de avocat al poporului, dupa ce social-democrații au depus, joi, la CCR, o sesizare de neconstituționalitate a hotararii Parlamentului. Reprezentanții PSD susțin ca propunerea de revocare din funcție a Avocatului…