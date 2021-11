Stiri pe aceeasi tema

- Au fost noi negocieri intre PSD și PNL, purtate de aceasta data miercuri. In acest context, de la prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a aflat ca social-democrații propun mai multe masuri menite sa duca la creșterea veniturilor statului. Una dintre aceste propuneri ar fi „taxarea luxului”.…

- „Prima propunere ar fi taxarea luxului. Vrei iaht? Platești in plus. Vrei mașini de lux? Platești in plus. Nu e o condiție in negocieri, e o propunere a PSD”, a spus Sorin Grindeanu la finalul unei runde de negocieri cu PNL.„Prima intalnire a fost concentrata pe lipsa resurselor bugetare cand statul…

- PSD, PNL și UDMR negociaza pentru revizuirea Constituției. Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat ca in negocierile privind formarea noului guvern se vor forma patru comisii, inclusiv una in care se va discuta despre revizuirea Constituției. „Vor fi patru echipe de negociere: o echipa…

- Raluca Turcan a anunțat procentul minim cu care ar putea crește pensiile anul viitor și a explicat cum planuiește Ministerul Muncii sa reduca inechitatea din sistemul de pensii. Ministrul Muncii susține ca s-au facut primii pași pentru reformarea sistemului de pensii. Majorarea pensiei medii este una…

- Veniturile bugetului general consolidat se vor majora, pe sold, cu suma de 15,523 miliarde lei, cheltuielile cu 18,747 miliarde lei, in timp ce deficitul bugetului general consolidat in termeni cash va creste cu suma de 3,224 miliarde lei, conform proiectului de Ordonanta cu privire la rectificarea…