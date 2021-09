Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Marcel Ciolacu solicita partidelor USR-PLUS și Alianța pentru Unirea Romanilor sa semneze moțiunea depusa de partidul pe care il conduce, dupa ce AUR a depus propria moțiune de cenzura impotriva Guvernului Cițu.

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a publicat textul moțiunii de cenzura pe care PSD o va depune la adresa Guvernului Cițu și invita AUR și USR sa o semneze fara alte jocuri politice. "Un lucru e clar! Acest guvern, care a adus haos și saracie, trebuie sa plece acum! Iar pentru asta exista o singura…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a transmis pe Facebook ca formatiunea pe care o conduce nu va accepta ca „dorinta romanilor de a scapa de acest Guvern ticalos” sa fie folosita „ca obiect de santaj”.

- Ciolacu a precizat, intr-o postare pe Facebook, ca mai sunt necesare 30 de semnaturi pentru ca moțiunea impotriva Guvernului sa treaca. ”Daca USR-PLUS vrea ca acest guvern sa pice, iși dau toți demisia. Și tot guvernul pleaca! PSD va depune moțiunea de cenzura cand vom avea cele 234 de semnaturi necesare…

- "Pentru a nu fi din nou penibili, USR PLUS au doar doua solutii: iesiti de la guvernare sau semnati motiunea de cenzura a PSD! Ambele variante inseamna vot in Parlament! Vreti sa contati macar acum?! Atunci ne vedem in plen, la vot!", a scris Ciolacu pe Facebook.

- Florin Citu, intrebat cum a gestionat discutia despre motiunea de cenzura, avand in vedere ca nu a mai discutat de mult cu liderul PNL, a afirmat: „Vorbesc foarte des cu liderul partidului. Decizia este clara, am anuntat-o de saptamana trecuta, parlamentarii Coalitiei de guvernare nu vor vota maine…

- Cu doar o zi inainte ca moțiunea prin care social-democrații vor sa faca plecat Guvernul Cițu de la Palatul Victoria sa fie spusa votului, Dan Barna a anunțat strategia aleșilor neamului de la USR PLUS la ședința decisiva pentru soarta actualului Executiv. Liderul USR PLUS, totodata vicepremier in Cabinetul…

- Liderul PSD a anunțat, luni, 14 iunie, ca a fost redactata moțiunea de cenzura pe care social-democrații vor sa o depuna in Parlament, saptamana viitoare. Titlul ales pentru moțiunea impotriva Guvernului este urmatorul: ”Romania esuata, recordul fantastic al Guvernului Citu!”. ”Am finalizat textul motiunii…