Sorin Grindeanu: Alegerile locale parţiale par să aibă mize mici, dar sunt un semnal Prim-vicepresedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, la Timisoara, ca alegerile partiale care au loc in la finalul lunii in mai multe localitati din tara, desi par sa aiba o importanta mai mica, ele sunt un semnal important despre preferintele electoratului. "Rezultatele alegerilor partiale, chiar daca par sa aiba mize mici, sunt un semnal. Avem convingerea ca semnalul din 27 iunie va fi unul pozitiv pentru PSD si ca vom avea cel mai mare numar de candidati", a afirmat Grindeanu. In alta ordine de idei, social-democratul a adaugat ca situatia de la Colterm nu este una simpla, iar responsabila… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

