- ”Cand discut de Braila parca vorbesc de persoane cu dubla personalitate. Cand merg acolo eu sau directorul general CNAIR sau primul ministru, ne spun ca pana la sfarsitul anului e dat in folosinta. Luati declaratiile constructorilor, chiar si imaginile. Apoi ne trimite hartii. Una spune de fiecare data…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost prezent azi la Timisoara si pentru a parafat un nou contract de finantare pentru Aeroportul „Traian Vuia”. E vorba de un „Sistem integrat de securitate aeroportuara”, care prevede printre altele un gard „inteligent” de 12 kilometri lungime, un drum…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, vrea declanșarea unei anchete penale care sa urmareasca modul in care a fost acordat ajutorul de stat companiei Blue Air. „Compania a intrat in acea forma premergatoare falimentului, concordatul, in octombrie 2020. Au intrat in aceasta forma in uma deciziei…

- „Nu merg nici cu iahtul. Asta nu inseamna ca nefolosind metroul, pentru ca nici nu am in zona in care locuiesc in Bucuresti acest mijloc de transport in comun, ca nu stiu problemele. Anul 2021 a fost un an de «exceptie» pentru metrou, pentru ca am vazut rangi la metrou. A insemnat primul an, de cand…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, este nemultumit de faptul ca partea birocratica aferenta studiilor de fezabilitate si de proiectare pentru autostrada Comarnic – Ploiesti dureaza mai mult decat executia in sine a lucrarii, dar nu are parghii de rezolvare a problemei, intrucat o reziliere…

- Ministerul Transporturilor va cheltui toti bani europeni din Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020 cu 6-7 luni mai devreme decat sfarsitul anului viitor, a declarat, ieri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu. „Sa stiti ca este pentru prima data cand, undeva…

- Sorin Grindeanu a fost intrebat, duminica, la emisiunea Insider Politic, daca nu circula cu mijloace de transport in comun dupa ce a declarat recent ca nu merge cu metroul si nici nu a circulat cu acesta. “Am declarat ca nu am circulat cu acest mijloc de transport in comun recent. Nu merg nici cu iahtul.…

- Sorin Grindeanu a declarat, miercuri, la Timisoara, ca directorul general al Metrorex si Consiliul de Administratie sunt raspunzatori de faptul ca tot mai putine garnituri sunt scoase pe traseu, in aceasta perioada. ”Metrorex are un director general si are si un Consiliu de Administratie, e o companie.…