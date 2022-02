Sorin Grindeanu a semnat: lot de proiecte blocate de la nivel central, pasate către autoritățile locale Sorin Grindeanu: In continuarea procesului de descentralizare a proiectelor de infrastructura rutiera am semnat astazi 6 protocoale cu autoritatile locale Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anuntat ca a semnat, miercuri, sase protocoale cu autoritatile locale, pentru a continua procesul de descentralizare a proiectelor de infrastructura rutiera. „Prin aceasta abordare imi doresc sa urgentam proiectarea si constructia mai multor obiective cu impact local”, a adaugat social-democratul, oonform News.ro. „In continuarea procesului de descentralizare a proiectelor de infrastructura… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

